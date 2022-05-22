Путин и Лукашенко запланировали очередную встречу, которая должна пройти в Сочи

Давние визави Владимир Путин и Александр Лукашенко запланировали очередную встречу, которая на сей раз должна пройти в Сочи 23 мая. Распорядок рабочих встреч российского лидера был озвучен в ходе телепрограммы "Москва. Кремль. Путин" на "России-1".

Президенты РФ и Белоруссии договорились о новой встрече в ходе недавнего саммита ОДКБ, который прошёл в начале прошлой неделе в Москве.

Добавим, что Путин также планирует поучаствовать в Евразийском экономическом форуме, который должен состояться в Бишкеке. Лично он не приедет, а будет общаться с собеседниками посредством видеосвязи.

Отметим, что в течение прошлого года Путин вместе со своим белорусским коллегой лично встретились не менее пяти раз, в этом - уже дважды, последний раз - 16 мая. Формально каждая из встреч преподносилась как ещё один шаг к углублению интеграции двух стран, образующих союзное государство.