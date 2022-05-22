Самозанятым пенсионерам выплатят по 10 тысяч рублей

Оформившие самозанятость пенсионеры смогут получить 10 тысяч рублей дополнительной выплаты, информируют "Известия", которым об этом сообщил пенсионный эксперт Сергей Власов.

При этом обозначенную сумму денег пожилые граждане смогут потратить лишь на определённые государством цели: к примеру, покрыть часть налогов. Власов уточнил, что благодаря данным выплатам ставка налога для самозанятых снижается до 3%.

Следует напомнить, что российские пенсионеры, которые оформили на себя статус самозанятых, не считаются трудоустроенными официально, в связи с чем не могут рассчитывать на ежегодную индексацию пенсий и льготы.