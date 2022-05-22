ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 18:05

Театральная художница передала Александре Скочиленко свою "Золотую маску"

фото ЗакС политика Театральная художница передала Александре Скочиленко свою "Золотую маску"

Художница по костюмам спектакля "Финист Ясный Сокол" Ксения Сорокина передала свою "Золотую маску" для пребывающей в СИЗО петербургской художницы Александры Скочиленко, делится "Бумага".

Режиссёр спектакля также произнесла речь в поддержку арестованной девушки.

Напомним, что 31-летнюю художницу Александру Скочиленко задержали и поместили в СИЗО после доноса: заявитель пожаловался на то, что активистка расклеивает в супермаркете наклейки, касающиеся событий на Украине.

По статье 207.3 УК о фейках про российскую армию девушке грозит до десяти лет колонии. Петиция за смягчение меры пресечения для Скочиленко собрала свыше 120 тысяч подписей. 


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.







Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама