Театральная художница передала Александре Скочиленко свою "Золотую маску"

Художница по костюмам спектакля "Финист Ясный Сокол" Ксения Сорокина передала свою "Золотую маску" для пребывающей в СИЗО петербургской художницы Александры Скочиленко, делится "Бумага".

Режиссёр спектакля также произнесла речь в поддержку арестованной девушки.

Напомним, что 31-летнюю художницу Александру Скочиленко задержали и поместили в СИЗО после доноса: заявитель пожаловался на то, что активистка расклеивает в супермаркете наклейки, касающиеся событий на Украине.

По статье 207.3 УК о фейках про российскую армию девушке грозит до десяти лет колонии. Петиция за смягчение меры пресечения для Скочиленко собрала свыше 120 тысяч подписей.