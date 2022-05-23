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Компания Levi Strauss покидает российский рынок после 29 лет работы

фото ЗакС политика Компания Levi Strauss покидает российский рынок после 29 лет работы

Торговая сеть по продаже джинсовой одежды Levi Strauss & Co уходит с российского рынка после 29 лет своего существования на нём, информирует "Коммерсантъ". Фирма уже прекратила поставки в отечественные магазины и находится в активном поиске покупателей на свой розничный бизнес.

По мнению собеседников "Ъ", компания сможет наладить параллельный импорт в Россию посредством партнёров, которые работают по франшизе.

Остатки продукции Levi’s собирается реализовать на сторонних площадках.

Источник "Ъ" полагает, что выкупить бизнес может турецкая компания Fiba Holding A.S, которая занимается развитием сетей Gap, Marks & Spencer и Banana Republic в РФ. На запрос издания в центральном офисе Levi’s подтверждающего либо оправдывающего эти предположения ответа не дали. "Ъ" также не смог побеседовать об этом с турецком компанией.


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