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Курсирующий между Петербургом и Евпаторией поезд "Таврия" возобновит своё движение 26 мая

фото ЗакС политика Курсирующий между Петербургом и Евпаторией поезд "Таврия" возобновит своё движение 26 мая

Железнодорожное сообщение между Петербургом и Евпаторией будет возобновлено 26 мая: на рельсы вновь встаёт поезд "Таврия", информирует пресс-служба компании-оператора "Гранд Сервис Экспресс".

Состав отправится из Северной столицы на южный город-курорт вечером 26 мая: прибытие состоится 28 числа.

"Поезд отправится с Московского вокзала в 19:16, а в Евпаторию прибудет спустя две ночи и один день в пути в 12:40. Из Крыма состав будет отправляться в 17:55 и прибывать в город на Неве через день в 13:01", — рассказали о деталях поездки в компании.

"Таврия" будет курсировать по маршруту до 1 октября текущего года. Внутри поезда есть плацкартные и купейные вагоны.


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