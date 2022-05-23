ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:28

Сын Жириновского Игорь Лебедев полностью сменил имя, фамилию и отчество: теперь его зовут Давид

фото ЗакС политика Сын Жириновского Игорь Лебедев полностью сменил имя, фамилию и отчество: теперь его зовут Давид

Бывший вице-спикер Государственной думы РФ, сын Владимира Жириновского Игорь Лебедев полностью сменил имя, фамилию и отчество: отныне его зовут Давид, информирует Baza, ссылаясь на собственное расследование.

Имя экс-депутат поменял ещё летом 2021 года: тогда же ещё он заявил об уходе из политики и параллельно покинул ряды ЛДПР.

Подтверждающие смену имени документы имеются в распоряжении журналистов Baza.

Решение сына Жириновского может быть обосновано попаданием под европейские санкции, которые были приняты в том числе в его отношении в 2014 году. Тогда же экс-парламентарий лишился возможности посещать страны ЕС.

Baza обещает назвать новую и, как утверждает издание, нетипичную для россиянина фамилию, которую взял себе сын лидера ЛДПР, в своём новом расследовании.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.







Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама