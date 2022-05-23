Сын Жириновского Игорь Лебедев полностью сменил имя, фамилию и отчество: теперь его зовут Давид

Бывший вице-спикер Государственной думы РФ, сын Владимира Жириновского Игорь Лебедев полностью сменил имя, фамилию и отчество: отныне его зовут Давид, информирует Baza, ссылаясь на собственное расследование.

Имя экс-депутат поменял ещё летом 2021 года: тогда же ещё он заявил об уходе из политики и параллельно покинул ряды ЛДПР.

Подтверждающие смену имени документы имеются в распоряжении журналистов Baza.

Решение сына Жириновского может быть обосновано попаданием под европейские санкции, которые были приняты в том числе в его отношении в 2014 году. Тогда же экс-парламентарий лишился возможности посещать страны ЕС.

Baza обещает назвать новую и, как утверждает издание, нетипичную для россиянина фамилию, которую взял себе сын лидера ЛДПР, в своём новом расследовании.