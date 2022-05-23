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Новости 11:59

На ЕГЭ в Петербурге записались 37 тысяч человек

фото ЗакС политика На ЕГЭ в Петербурге записались 37 тысяч человек

Основной этап проведения Единого государственного экзамена стартует 26 мая. По состоянию на понедельник, 23 мая, на его сдачу записались около 37 тысяч человек, сообщили в петербургском комитете по информатизации и связи.

Всего в проведении ЕГЭ задействовано 184 объекта, из которых 172 приходится непосредственно на площадки для написания экзаменов, девять — на пункты проверки заданий, а оставшиеся — на конфликтную комиссию и два объекта Регионального центра обработки информации ГИА-9 и ГИА-11.

"Задействованные в прошлые годы объекты были дооборудованы и подготовлены к ЕГЭ, были настроены и запущены автоматизированные рабочие места наблюдателей. Кроме того, специалисты АТС Смольного построили и запустили в эксплуатацию семь новых площадок ЕГЭ", — отметили в комитете

Всего за сдающими экзамен будут следить 6 678 видеокамер.

Фото: pixabay


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