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Новости 12:23

Суд в Петербурге прекратил дело задержанной на акции протеста 6 марта

фото ЗакС политика Суд в Петербурге прекратил дело задержанной на акции протеста 6 марта

Октябрьский районный суд Петербурга прекратил дело Дарьи Криворучко о нарушении правил проведения публичного мероприятия (ч. 5 ст. 20.2 КоАП), сообщило 23 мая "ОВД-Инфо"*. Полиция задержала ее во время протестной акции 6 марта.

Как отметили правозащитники, причиной прекращения дела стало то, что полицейские отправили по почте готовый протокол об административном правонарушении прежде, чем он мог быть составлен с участием активистки. Интересы Криворучко в суде представлял адвокат от "ОВД-Инфо"* Алексей Калугин.

*Минюст внёс "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений  - иноагентов


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