Слово "Бог" по новым правилам русской орфографии предлагается писать с большой буквы

Руководитель Министерства просвещения Сергей Кравцов выступил с инициативой закрепить в новых правилах русской орфографии написание слова "Бог" с большой буквы, пишет ТАСС. Соответствующее заявление глава ведомства сделал в ходе церемонии открытия XXX Международных образовательных чтений "К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность", которая проходила в Кремлёвском дворце.

Кравцов напомнил, что последний раз правила русской орфографии принимались в 1956 году, и в них не было прописано условий, которые бы регламентировали написание слов из религиозной сферы.

"Новый проект правил русской орфографии предлагает следующее: слово "Бог" необходимо писать с заглавной буквы, также, как и с заглавной буквы имена апостолов, пророков, святых", - приводит ТАСС заявление министра.

Резюмируя, Кравцов добавил, что обновлённые правила уже рассмотрела и одобрила правительственная комиссия по русскому языку.