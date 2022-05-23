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Комитет Госдумы одобрил законопроект о лишении свободы за исполнение санкций

фото ЗакС политика Комитет Госдумы одобрил законопроект о лишении свободы за исполнение санкций

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект о наказании за исполнение внутри страны введенных против России санкций, сообщило 23 мая РИА "Новости".

Проект предусматривает возможность наказания в виде лишения свободы сроком до 10 лет руководителей коммерческих и иных организаций. Поправки вносятся в часть 2 статьи 201 УК РФ о "Злоупотреблении полномочиями". В качестве альтернативных вариантов наказания предлагаются штраф в размере до одного миллиона рублей или же до пятилетнего дохода осужденного, а также принудительные работы сроком до пяти лет.

Как отмечает "Интерфакс", соавтор законопроекта депутат Госдумы Павел Крашенинников объяснял необходимость его принятия стремлением не допустить ухудшения положения в экономике России. "Очевидно, что одна из целей иностранных санкций — дестабилизация внутренней экономики России, "сталкивание лбами" отечественных компаний друг с другом", — приводит агентство его слова.


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