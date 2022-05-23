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Новости 14:10

Суд обязал владельца квартиры в Доме Горбова вернуть ей исторический облик

фото ЗакС политика Суд обязал владельца квартиры в Доме Горбова вернуть ей исторический облик

Петербургский суд изучил иск Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП), поданный к местному жителю Олегу Сироткину, который владеет квартирой в Доме Горбова на улице Мира, 10А, информирует объединённая пресс-служба городских судов.

КГИОП выявил, что Сироткин, являясь собственником жилья, расположенного в здании-объекте культурного наследия, провёл самовольную перепланировку помещения, а также установил на окна решётки.

Ответчик на заседание суда не пришёл, равно как и не привёл никаких доказательств, которые опровергали бы доводы истца.

В итоге суд обязал Сироткина в течение одного года вернуть квартире её прежний облик и демонтировать решётки.

Кроме того, в пользу КГИОП взыскали 15 тысяч рублей: если мужчина не исполнит решение суда, то в дальнейшем он должен будет выплачивать ведомству по 25 тысяч рублей ежемесячно.


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