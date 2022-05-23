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Новости 14:17

Tetra Pak покидает Россию

фото ЗакС политика Tetra Pak покидает Россию

Головной офис шведской компании Tetra Pak приостановил взаимодействие со своим российским подразделением АО "Тетра Пак", включая согласование финансовой документации и поставок и оказание цифровой поддержки, сообщило 23 мая РИА "Новости". Как отмечает информагентство, вся информационная система российской компании хранится на зарубежных серверах, доступ к которым ограничен, что в перспективе способно привести к остановке производства.

"Фактически российское подразделение "Тетра Пак" сейчас работает полностью автономно от головной организации, которая разорвала все связи со своей "дочкой". Это вызывает проблемы с заключением договоров поставок упаковки российским предприятиям, а также ведет к нарушениям в работе информационных систем, интегрированных в процесс цифровой печати", — приводит РИА "Новости" слова своего собеседника, близкого к компании.

По утверждению источника агентства, сейчас "Тетра Пак" может печатать только загруженные на сервер виды упаковки без возможности изменения дизайна, выходных данных и иной информации на пачке. "Российская команда Tetra Pak не способна устранить возникшие проблемы самостоятельно, так как для этого требуется доступ к серверу в Великобритании, который предоставлять отказываются", — посетовал собеседник и допустил возможность полной остановки работы предприятия в случае, если ситуация не поменяется.

Как отмечает РИА "Новости", на сегодняшний день "Тетра Пак" производит упаковку приблизительно для 50% крупнейших производителей молочной продукции. Приостановка работы предприятия способна вызвать сокращение объемов производства молока в России на 20% и привести к трудностям с доставкой ультрапастеризованной молочной продукции в отдаленные районы страны.

UPD: Между тем, в самой компании отрицают уход из России. "Эта информация не соответствует действительности. В настоящее время Tetra Pak продолжает работать на российском рынке", — приводит ТАСС заявление производителя.


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