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Новости 14:51

Петербургские депутаты предложили увеличить размер социальных налоговых вычетов

фото ЗакС политика Петербургские депутаты предложили увеличить размер социальных налоговых вычетов

Бюджетно-финансовый комитет (БФК) Заксобрания Петербурга подготовил проект федерального закона об увеличении предельного размера социальных налоговых вычетов по НДФЛ со 120 до 150 тысяч рублей, сообщили в ЗакСе.

Ранее документ получил поддержку рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере налоговых и неналоговых доходов бюджета города, в том числе представителей налоговых органов.

В Мариинском дворце отметили, что предельная сумма соцвычетов не менялась уже около 20 лет, а цены за это время существенно выросли.

Проект БФК должно одобрить Заксобрание. После этого документ будет направлен в Госдуму.

Социальные налоговые вычеты граждане России могут получить из расходов на обучение, лечение и приобретение медикаментов, добровольное страхование жизни, пенсионные взносы по договору негосударственного пенсионного обеспечения или страховые взносы по договору добровольного пенсионного страхования.


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