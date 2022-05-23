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Суд в Киеве приговорил танкиста Шишимарина к пожизненному заключению

фото ЗакС политика Суд в Киеве приговорил танкиста Шишимарина к пожизненному заключению

Соломенский районный суд Киева приговорил к пожизненному заключению российского военнослужащего Александра Шишимарина по делу об убийстве мирного жителя в Сумской области, сообщил 23 мая "Интерфакс".

"Вина обвиняемого полностью нашла подтверждение. <...> Шишимарин, будучи военнослужащим РФ, нарушил законы и обычаи войны. <...> Признать Шишимарина виновным <...> и назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы", — приводит агентство выдержки из оглашенного днем решения суда.

В решении также говорится, что Шишимарин убил украинца "с умыслом, приказ стрелять в гражданского был незаконным, и обвиняемый, осознавая это, мог отказаться его выполнять или не целиться в потерпевшего".

Ранее Шишимарин признал вину и раскаялся в содеянном. По данным следствия, 28 февраля он несколько раз выстрелил в 62-летнего жителя села Чупаховка Александра Шелипова из окна автомобиля, подстрекаемый вышестоящими по званию военнослужащими. Позже танкист попросил прощения у жены погибшего Екатерины Шелиповой.

Сегодня же пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал искать варианты для защиты осужденного военнослужащего. "Безусловно, нас волнует судьба нашего гражданина. К сожалению, мы не имеем возможности для защиты его интересов на месте. Так как фактически деятельность наших учреждений [на Украине] просто не ведется. Но это не значит, что мы не будем рассматривать возможность продолжения попыток по другим каналам", —заверил он.


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