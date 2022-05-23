Генпрокуратура объявила нежелательной деятельность Фонда имени Генриха Бёлля*

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России международной неправительственной организации (НПО) "Фонд имени Генриха Бёлля"*, сообщается 23 мая на сайте надзорного ведомства.

"Установлено, что деятельность фонда представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации", — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Информация о принятом решении направлена в Минюст для включения фонда в перечень неправительственных организаций, деятельность которых признана в России нежелательной.

Фонд имени Генриха Бёлля* — немецкая НПО, названная по имени писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе Генриха Бёлля. Организация со штаб-квартирой в Берлине существует с 1996 года, она имеет отделения в различных странах мира.

В начале апреля 2022 года Минюст исключил 15 филиалов и представительств иностранных некоммерческих организаций из соответствующего реестра. Среди них был и Фонд имени Генриха Бёлля*.

*Генпрокуратура РФ признала деятельность Фонда имени Генриха Бёлля нежелательной на территории России