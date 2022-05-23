На главреда заблокированного The New Times Евгению Альбац составили протоколы о дискредитации армии

В отношении главного редактора The New Times Евгении Альбац и её компании "Новые времена" составили протоколы о дискредитации Вооружённых сил РФ из-за материалов, посвящённых военной "спецоперации" на Украине, информирует "Медиазона"*.

Роскомнадзор узрел нарушения в двух уже удалённых в конце февраля материалах.

Отметим, что начиная с 26 февраля сайт The New Times по требованию Генеральной прокуратуры РФ был заблокирован.

*Минюст внёс "Медиазону" в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента