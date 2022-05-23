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Новости 16:58

Ленобласть выделила свыше 55 млн рублей на борьбу с борщевиком

фото ЗакС политика Ленобласть выделила свыше 55 млн рублей на борьбу с борщевиком

В Ленинградской области началась комплексная программа по борьбе с борщевиком, информирует пресс-служба региональной администрации.

В 2022 году запланирована обработка 98 городских и сельских поселения. Общая площадь санитарных работ составит 4,4 тысячи га. На уничтожение вредоносного растения направлено 56,5 млн бюджетных рублей.

Наибольший объём работ затронет Лужский район, где обработке подлежат 1,1 тысяча га.

В областной администрации напомнили, что в прошлом году с борщевиком боролись в 97 сельских и городских поселений на совокупной площади 9 тысяч га.


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