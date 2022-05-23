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Новости 17:01

Смольный сообщил о переисполнении бюджета в 2021 году

фото ЗакС политика Смольный сообщил о переисполнении бюджета в 2021 году

Правительство Петербурга на совещании 23 мая утвердило отчет об исполнении бюджета города за 2021 год.

По информации комитета финансов, в казну поступило 843,3 млрд рублей. Это на 4,4% больше, чем планировалось. Потрачено 796,5 млрд рублей или 98,2% от первоначального плана. Профицит бюджета таким образом составил 46,8 млрд рублей.

Губернатор Александр Беглов на совещании отметил рост по большинству ключевых отраслей, сообщили в Смольном. Индекс промышленного производства составил 107,5%. Оборот предприятий и организаций вырос в 1,6 раза.

Адресная инвестиционная программа была исполнена на 96,2%.


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