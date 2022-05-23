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Новости 17:42

Stаrbucks уходит из России

фото ЗакС политика Stаrbucks уходит из России

Американская сеть кофеен Stаrbucks объявила о своем уходе с российского рынка, сообщил 23 мая "Интерфакс" со ссылкой на заявление компании. Как отмечается, бренд более не будет представлен в стране.

В то же время компания пообещала оказывать поддержку двум тысячам своих российских сотрудников. В частности, им обещаны выплаты в течение шести месяцев и помощь с дальнейшим трудоустройством.

В России сеть представлена 130 кофейнями, которыми управляет ООО "Кофе Сирена". Заведения закрылись в начале марта в связи с приостановкой работы компании в России после начавшейся спецоперации на Украине.

В России Stаrbucks присутствует с 2007 года.

Ранее стало известно о грядущем переименовании российских ресторанов McDonald’s в Mc.


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