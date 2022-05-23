"Живёт не по средствам": В Великобритании возбудили уголовное дело в отношении бизнесмена Авена

Правоохранительные органы Великобритании возбудили уголовное дело в отношении российского предпринимателя Петра Авена, который обвиняется в обходе наложенных на него санкций, уведомил ТАСС осведомлённый источник.

"Статья - нарушений санкций", - заявил собеседник агентства.

По его словам, ввиду ограничений Авен имеет право ежемесячно тратить не более 2,5 тысячи фунтов. В то же время власти островного государства полагают, что на свои нужды у него может уходить куда больше денег и что он "живёт не по средствам".

Официально о возбуждении дела на данный момент не сообщалось.

Авен попал под санкции 28 февраля как один из владельцев консорциума "Альфа-групп". 1 марта бизнесмен заявил о выходе из совета директоров "Альфа-Банка".