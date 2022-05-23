ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 17:58

В Стрельне появится улица Грибоедова, которая обеспечит доступ к местной поликлинике

фото ЗакС политика В Стрельне появится улица Грибоедова, которая обеспечит доступ к местной поликлинике

Новая четырёхполосная дорога будет в ближайшее время обустроена в Стрельне: магистраль получит имя литератора Александра Грибоедова, делится пресс-служба Смольного.

Общая протяжённость улицы составит чуть более 538 метров. Дорожный объект расположится вдоль железной дороги - между Львовской и Фронтовой улицами.

На сегодняшний день участок являет собой пустырь, на котором расположился необустроенный проезд до станции Стрельна".

Кроме автодороги, оформят пешеходные тротуары, автобусные остановки и велодорожки.

Новая магистраль сделает более доступным транспортный проезд к местной поликлинике.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.







Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама