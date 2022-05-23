В Стрельне появится улица Грибоедова, которая обеспечит доступ к местной поликлинике

Новая четырёхполосная дорога будет в ближайшее время обустроена в Стрельне: магистраль получит имя литератора Александра Грибоедова, делится пресс-служба Смольного.

Общая протяжённость улицы составит чуть более 538 метров. Дорожный объект расположится вдоль железной дороги - между Львовской и Фронтовой улицами.

На сегодняшний день участок являет собой пустырь, на котором расположился необустроенный проезд до станции Стрельна".

Кроме автодороги, оформят пешеходные тротуары, автобусные остановки и велодорожки.

Новая магистраль сделает более доступным транспортный проезд к местной поликлинике.