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Новости 18:39

Беглов объявил о росте на две трети поступлений в городской бюджет

фото ЗакС политика Беглов объявил о росте на две трети поступлений в городской бюджет

Губернатор Александр Беглов в своем еженедельном обращении 23 мая по "Радио России" объявил о росте поступлений в бюджет Петербурга на 68% год от года. Глава города выразил мнение, что это позволит строить новые объекты инфраструктуры в Северной столице.

"К началу мая в бюджет Петербурга поступило 438 миллиардов рублей доходов — на 68% больше, чем год назад за тот же период. Подушка безопасности, которую мы создали, позволит Петербургу, в первую очередь, выполнить социальные обязательства, выплачивать все региональные надбавки, пенсии и пособия", — заявил градоначальник.

По словам Беглова, прибавка к бюджету также позволит городу развиваться, строить детские сады, школы, больницы, станции метро и другие объекты. "Финансирование на городские проекты выполняется в полном объеме, идет активное заключение контрактов", — заверил он.

Губернатор также заявил о росте почти на четверть поступлений в бюджет от малого бизнеса, работающего по упрощенной системе налогообложения. "Всё больше иностранных граждан легализует свои доходы через покупку патентов", — сообщил Беглов и добавил, что максимальную прибавку к доходам Петербург получил по налогу на прибыль. "Сегодня отдельным отраслям нашей экономики из-за западных санкций непросто. Мы их потери надежно компенсируем", — добавил губернатор.


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