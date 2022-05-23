Губернатор заявил о роли РПЦ в том, что Ленинград пережил блокаду

Сотрудничество с РПЦ позволило Ленинграду выстоять в годы блокады, объявил губернатор Александр Беглов 23 мая. Подобной информацией он поделился с петербуржцами в ходе еженедельного выступления по "Радио России".

"В субботу у нас прошли торжества в честь трехсотлетия начала духовного образования на берегах Невы. От Славенской школы, основанной триста лет назад, берет свое начало Духовная академия Санкт-Петербурга, один из главных форпостов православия на Северо-Западе России. Она была возрождена сразу после Великой Отечественной войны. Сотрудничество с Русской православной церковью помогло нашему городу пережить блокаду", — поведал Беглов слушателям.

Также градоначальник проинформировал петербуржцев о том, что на встрече с патриархом Кириллом поблагодарил его за помощь Петербургу в разгар пандемии коронавируса. " Мы вместе с церковью ведем работу по воспитанию молодежи и собираем гуманитарную помощь для жителей Донбасса", — заключил он.