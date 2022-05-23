ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 18:56

Губернатор заявил о роли РПЦ в том, что Ленинград пережил блокаду

фото ЗакС политика Губернатор заявил о роли РПЦ в том, что Ленинград пережил блокаду

Сотрудничество с РПЦ позволило Ленинграду выстоять в годы блокады, объявил губернатор Александр Беглов 23 мая. Подобной информацией он поделился с петербуржцами в ходе еженедельного выступления по "Радио России".

"В субботу у нас прошли торжества в честь трехсотлетия начала духовного образования на берегах Невы. От Славенской школы, основанной триста лет назад, берет свое начало Духовная академия Санкт-Петербурга, один из главных форпостов православия на Северо-Западе России. Она была возрождена сразу после Великой Отечественной войны. Сотрудничество с Русской православной церковью помогло нашему городу пережить блокаду", — поведал Беглов слушателям.

Также градоначальник проинформировал петербуржцев о том, что на встрече с патриархом Кириллом поблагодарил его за помощь Петербургу в разгар пандемии коронавируса. " Мы вместе с церковью ведем работу по воспитанию молодежи и собираем гуманитарную помощь для жителей Донбасса", — заключил он.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.







Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама