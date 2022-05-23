Беглов пожаловался на кибератаки и "вал фейков" о власти

С конца февраля Петербург пережил более 100 тысяч кибератак, основная часть из которых шла из стран Запада, заявил 23 мая губернатор Александр Беглов, выступая по "Радио России". С чем связана подобная активность, градоначальник не уточнил.

"Последние три месяца в Санкт-Петербурге зафиксировано свыше 100 тысяч компьютерных атак на государственные информационные ресурсы, — указал Беглов. — Большая часть — с территорий США, Канады, Европейского союза и Великобритании".

По словам главы города, также "появился огромный вал фейков, дискредитирующих госвласть". В то же время Беглов сообщил слушателям, что "город принимает необходимые оперативные меры" — в частности, Смольный направил "свои предложения федеральному центру в сфере защиты информации". Как уточнил градоначальник, сделано это было по поручению президента.