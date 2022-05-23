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Ректор Горного университета передал своей жене 20,6% акций "Фосагро"

фото ЗакС политика Ректор Горного университета передал своей жене 20,6% акций "Фосагро"

Ректор Горного университета Владимир Литвиненко передал своей супруге Татьяне 20,6% акций одного из крупнейших в мире производителей фосфорсодержащих удобрений "Фосагро", сообщил 23 мая "Интерфакс" со ссылкой на заявление компании.

Как отмечается, доля Литвиненко в компании после передачи акций жене сократилась с 20,98% до 0,39%. В то же время доля Татьяны Литвиненко выросла с 0% до 20,6% соответственно.

Владимир Литвиненко занял пост ректора Горного университета в 1994 году. В 1997 году он возглавлял ученый совет, где защищал кандидатскую диссертацию будущий президент Владимир Путин. Позже он неоднократно возглавлял избирательные штабы Путина во время президентских выборов. Литвиненко неоднократно возглавлял список самых богатых ректоров России. В списке российского Forbes за 2021 год он занимает 87 место с капиталом в размере 1,5 миллиардов долларов.


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