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Новости 10:34

Ретейлеры Apple начали закрывать убыточные магазины в России

фото ЗакС политика Ретейлеры Apple начали закрывать убыточные магазины в России

Официальные ретейлеры техники Apple в России re:Store и iPort  приступили к закрытию убыточных магазинов для перераспределения остающихся товаров в точки с более высоким трафиком, сообщил 24 мая "Коммерсантъ". Как пишет издание, к настоящему времени re:Store закрыл восемь точек в Москве, а также магазины в Петербурге, Казани, Краснодаре и других городах.

Как пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на своего собеседника, Inventive Retail Group (IRG), владеющая re:Store, намерена закрыть магазины на три месяца, чтобы за это время перестроить логистику. "Ритейлер договаривается с собственниками помещений о приостановке работы и окончательно закрывает только точки, где не удается договориться об арендных каникулах или скидках", — заявил источник.

Что касается iPort, то сеть "временно закрыла по техническим причинам" четыре магазина в Петербурге. В компании не ответили на запрос "Коммерсанта".

Эксперты объясняют закрытие торговых точек снижением спроса на технику при существующем ее дефиците. Как уточняет издание со ссылкой на данные ретейлеров, в апреле продажи снизились на 30 %, при этом спрос переместился в сторону бюджетных китайских моделей. В то же время запасов техники Apple на складах "хватит только до третьего квартала", утверждает источник издания.

По данным одного из собеседников издания, IRG подумывает о возможности наладить параллельный импорт техники. В то же время и re:Store, и iPort пока опасаются торговать товарами, ввезенными по схеме параллельного импорта, поскольку еще надеются возвратиться к сотрудничеству с Apple в случае ее возвращения в Россию.

Фото: pixabay


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