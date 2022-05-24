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Новости 11:09

Законопроект о сохранении доплат к пенсии подростков при трудоустройстве поступил в Заксобрание

фото ЗакС политика Законопроект о сохранении доплат к пенсии подростков при трудоустройстве поступил в Заксобрание

Четверо петербургских единороссов внесли на рассмотрение Заксобрания законопроект о сохранении региональной социальной доплаты к пенсии подростков в случае их временного трудоустройства, сообщил 24 мая в своем Telegram-канале депутат Денис Четырбок. Кроме него, соавторами инициативы значатся Павел Крупник, Марина Макарова и Александр Ржаненков.

Согласно проекту, потерявшие кормильца дети и дети-инвалиды смогут сохранить право на получение региональной социальной доплаты к пенсии в случае временного трудоустройства. В случае их очного обучения в вузах выплаты могут продолжаться вплоть до наступления 23 лет.

Как отметил Четырбок в своем канале, сейчас подростки теряют возможность получения такой доплаты в случае выхода на работу, "что вынуждает их выбирать между трудоустройством и социальной выплатой".

Также законопроект предполагает возможность закрепления в Петербурге беззаявительного порядка предоставления региональной социальной доплаты к пенсии.


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