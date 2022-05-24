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Новости 11:32

Под Петербургом вандалы повредили памятник жертвам красного террора

фото ЗакС политика Под Петербургом вандалы повредили памятник жертвам красного террора

Полиция разыскивает неизвестных лиц, которые совершил акт вандализма на месте мемориала, посвященного жертвам большевистского террора в годы Гражданской войны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. По его информации, речь идет о мемориале "Дорога к месту расстрелов времён Красного террора", расположенном напротив Ковалевского кладбища в Ленобласти.

"23 мая в 19:33 в полицию поступило сообщение о том, что на шоссе Дорога жизни во Всеволожском районе неизвестные злоумышленники сожгли крест. В результате инцидента пострадавших нет. Проводятся оперативные мероприятия, направленные на розыск и задержание злоумышленников", - гласит сообщение.

По разным данным, служившее местом расстрелов по приговорам ЧК урочище в Ковалевском лесу хранит в себе останки около пяти тысяч человек.


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