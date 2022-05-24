Под Петербургом вандалы повредили памятник жертвам красного террора

Полиция разыскивает неизвестных лиц, которые совершил акт вандализма на месте мемориала, посвященного жертвам большевистского террора в годы Гражданской войны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. По его информации, речь идет о мемориале "Дорога к месту расстрелов времён Красного террора", расположенном напротив Ковалевского кладбища в Ленобласти.

"23 мая в 19:33 в полицию поступило сообщение о том, что на шоссе Дорога жизни во Всеволожском районе неизвестные злоумышленники сожгли крест. В результате инцидента пострадавших нет. Проводятся оперативные мероприятия, направленные на розыск и задержание злоумышленников", - гласит сообщение.

По разным данным, служившее местом расстрелов по приговорам ЧК урочище в Ковалевском лесу хранит в себе останки около пяти тысяч человек.