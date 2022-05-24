ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:39

Экс-президент Молдавии Додон задержан по делу о госизмене

фото ЗакС политика Экс-президент Молдавии Додон задержан по делу о госизмене

Бывший президент Молдавии Игорь Додон задержан на 72 часа после прошедших обысков, сообщил 24 мая "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря местной генеральной прокуратуры Марианну Кёрпек.

"Следственные мероприятия продолжаются. Проведены обыски в доме и некоторых помещениях, принадлежащих Додону. Он задержан на 72 часа", — заявила Кёрпек.

По словам пресс-секретаря, в общей сложности обыски прошли в 12 помещениях. "Изучается недвижимое имущество, принадлежащее посредникам. Расследование проводится в рамках уголовного дела, возбужденного по статьям "Пассивная коррупция", "Получение финансирования политической партией от преступной организации", "Незаконное обогащение" и "Государственная измена"", — отметила она.

Об обысках в доме Додона стало известно утром во вторник. Как сообщается, следственные действия ведутся по так называемому делу "о кульке", заведенному из-за видеозаписи, сделанной в 2019 году. На кадрах олигарх Владимир Плахотнюк (ныне бежавший из страны) передает Додону пакет, предположительно содержащий деньги.

Фото: Telegram-канал "Igor Dodon"


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.







Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама