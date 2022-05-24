Экс-президент Молдавии Додон задержан по делу о госизмене

Бывший президент Молдавии Игорь Додон задержан на 72 часа после прошедших обысков, сообщил 24 мая "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря местной генеральной прокуратуры Марианну Кёрпек.

"Следственные мероприятия продолжаются. Проведены обыски в доме и некоторых помещениях, принадлежащих Додону. Он задержан на 72 часа", — заявила Кёрпек.

По словам пресс-секретаря, в общей сложности обыски прошли в 12 помещениях. "Изучается недвижимое имущество, принадлежащее посредникам. Расследование проводится в рамках уголовного дела, возбужденного по статьям "Пассивная коррупция", "Получение финансирования политической партией от преступной организации", "Незаконное обогащение" и "Государственная измена"", — отметила она.

Об обысках в доме Додона стало известно утром во вторник. Как сообщается, следственные действия ведутся по так называемому делу "о кульке", заведенному из-за видеозаписи, сделанной в 2019 году. На кадрах олигарх Владимир Плахотнюк (ныне бежавший из страны) передает Додону пакет, предположительно содержащий деньги.

Фото: Telegram-канал "Igor Dodon"