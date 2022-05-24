Председатель ВС призвал чаще назначать наказания, не связанные с лишением свободы

Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев, выступая на заседании Совета судей, подробно остановился на проблеме предварительного заключения, которое остается распространенной мерой пресечения в России. По его оценке, отечественные суды слишком часто отправляют людей под арест без особой необходимости, передает "Интерфакс".

"Суды не в полной мере реализуют возможности избрания меры пресечения, не связанной с заключением под стражу", - произнес спикер.

Кроме того, напомнил Лебедев, Уголовно-процессуальный кодекс не велит продлевать россиянам сроки нахождения под стражей в условиях затянувшегося следствия.

Главе ВС не до конца понятно, почему в СИЗО по экономическим делам и делам средней тяжести регулярно отправляются "лица, имеющие постоянное место жительства и не имеющие судимости".

Из материалов Верховного суда следует, что за первые три месяца 2022 года было одобрено 90% ходатайств следователей о помещении россиян под стражу (абсолютных цифрах - свыше 22,1 тысячи). В свою очередь, домашний арест получили только 3,1 тысячи фигурантов дел, а под залог отпустили 32 человека.