Комтрансу нужны волонтеры для объяснения пассажирам изменений в маршрутах

Комитет по транспорту сообщил 24 мая о наборе волонтеров, готовых объяснять пассажирам на остановках о работе маршрутной сети. Нужда в добровольцах объясняется близящимся стартом второго этапа транспортной реформы, который намечен на 1 июня. С этого дня к работе по новой модели перейдут 94 автобусных маршрута, появится 20 новых маршрутов, а количество коммерческого транспорта убавится.

Как следует из сообщения комтранса, за каждым волонтером закрепят отдельную остановку общественного транспорта, где они будут помогать горожанам разобраться с нововведениями. "В частности, при помощи размещенных на остановках карт маршрутов и данных сервиса "Яндекс.Карты", волонтеры помогут гражданам построить оптимальный маршрут из пункта "А" в пункт "Б"", — уточнили в комитете.

С 1 по 3 июня волонтеры будут работать с 07:00 до 11:00, а с 4 по 5 июня — с 09:00 до 13:00.

В награду добровольцам сулят "благодарственное письмо от организаторов, запись в волонтерскую книжку, уникальный носитель проездного билета "Подорожник" и сувенирную продукцию от Центра городских волонтеров Санкт-Петербурга". Отличившихся ждут ведомственные награды.