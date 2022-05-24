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Новости 12:44

Правительству Ленобласти требуется 107 млрд рублей на ремонт канализационной системы

фото ЗакС политика Правительству Ленобласти требуется 107 млрд рублей на ремонт канализационной системы

Города на территории Ленинградской области, включая Выборг, Кировск, Коммунар и Отрадное, нуждаются в обновлении и реконструкции системы очистных сооружений, выполнение которых чиновники оценивают примерно в 107 млрд рублей. Речь идет о 157 объектах, некоторые из них предстоит построить практически заново. Их список уже направлен в Минстрой. При этом бюджета области не хватит на весь комплекс работ, рассказал в своем выступлении перед членами Совета Федерации глава регионального комитета по ЖКХ Александр Тимков, которого цитирует ТАСС.

"У нас есть загрязнения по железу, по марганцу, по фосфору, по биологии начинает возрастать [в бассейне Ладожского озера]. <...> То же самое по Финскому заливу, поскольку вся вода попадает туда, также часть производств сливает туда стоки, также Финский залив имеет проблемы с загрязнением", - объяснил чиновник важность предстоящей модернизации канализационной системы.

Тимков попросил сенаторов включить инициативу в нацпроект "Экология" "по аналогии с Байкалом, Волгой".


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