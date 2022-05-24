Правительству Ленобласти требуется 107 млрд рублей на ремонт канализационной системы

Города на территории Ленинградской области, включая Выборг, Кировск, Коммунар и Отрадное, нуждаются в обновлении и реконструкции системы очистных сооружений, выполнение которых чиновники оценивают примерно в 107 млрд рублей. Речь идет о 157 объектах, некоторые из них предстоит построить практически заново. Их список уже направлен в Минстрой. При этом бюджета области не хватит на весь комплекс работ, рассказал в своем выступлении перед членами Совета Федерации глава регионального комитета по ЖКХ Александр Тимков, которого цитирует ТАСС.

"У нас есть загрязнения по железу, по марганцу, по фосфору, по биологии начинает возрастать [в бассейне Ладожского озера]. <...> То же самое по Финскому заливу, поскольку вся вода попадает туда, также часть производств сливает туда стоки, также Финский залив имеет проблемы с загрязнением", - объяснил чиновник важность предстоящей модернизации канализационной системы.

Тимков попросил сенаторов включить инициативу в нацпроект "Экология" "по аналогии с Байкалом, Волгой".