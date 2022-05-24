Доход главы комитета по развитию туризма Петербурга за год вырос на 1,6 млн

Сотрудники комитета по развитию туризма Петербурга отчитались о доходах за 2021 год и имуществе. Сведения были опубликованы на сайте Смольного 24 мая.

Глава комитета Сергей Корнеев по сравнению с прошлым отчетом увеличил свой доход на 1,6 млн рублей. За 2021 год он заработал 3,8 млн. В собственности чиновника квартира площадью 87 кв. м, жилой дом на 158,3 "квадрата", два земельных участка и два нежилых помещения. Одно из них было приобретено в отчетном году.

Супруга главы комитета сообщила о покупке жилых домов площадью 51,5 и 34,8 кв. м и двух земельных участков на 1341 и 725 кв. м.

Фото: gov.spb.ru