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Новости 13:05

Доход главы комитета по развитию туризма Петербурга за год вырос на 1,6 млн

фото ЗакС политика Доход главы комитета по развитию туризма Петербурга за год вырос на 1,6 млн

Сотрудники комитета по развитию туризма Петербурга отчитались о доходах за 2021 год и имуществе. Сведения были опубликованы на сайте Смольного 24 мая.

Глава комитета Сергей Корнеев по сравнению с прошлым отчетом увеличил свой доход на 1,6 млн рублей. За 2021 год он заработал 3,8 млн. В собственности чиновника квартира площадью 87 кв. м, жилой дом на 158,3 "квадрата", два земельных участка и два нежилых помещения. Одно из них было приобретено в отчетном году.

Супруга главы комитета сообщила о покупке жилых домов площадью 51,5 и 34,8 кв. м и двух земельных участков на 1341 и 725 кв. м.

Фото: gov.spb.ru


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