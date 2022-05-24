Владельцам ТЦ разрешат досрочно расторгать контракты с уходящими из России компаниями

Премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что в ближайшее время будет принят нормативный акт, позволяющий владельцам торговых центров досрочно расторгать договора с покидающими российский рынок арендаторами. Из слов Мишустина, приводимых "Интерфаксом", следует, что все без исключения уходящие из РФ компании представляют так называемые недружественные государства.

Глава правительства обратил внимание, что собственники ТЦ и ТРК страдают от условий таких договоров, по которым размер арендной платы напрямую привязан к выручке арендатора.

"Сейчас это приводит к неприятным ситуациям: некоторые иностранные компании, приостанавливая работу по политическим соображениям, не торопятся освобождать помещение, вывеска висит, а арендная плата собственникам не идет, ведь выручка отсутствует", - отметил премьер.

При этом, по его словам, в описываемых им случаях речь идет, как правило, о крупных фирмах. В связи с этим ТЦ недополучают существенную часть прибыли.

Напомним, что счет компаниям, ушедшим с российского рынка в знак несогласия с военной спецоперацией на Украине, идет на сотни.