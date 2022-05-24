"Медиазона"*: В Курской области за неуважение к власти оштрафовали депутата от "Единой России"

Октябрьский райсуд Курской области оштрафовал на 30 тысяч рублей жительницу села Прямицыно за видео с критикой властей, сообщила в понедельник "Медиазона"* со ссылкой на региональную пресс-службу судов. Как уточнило издание, наказание коснулось местной депутатки от "Единой России".

Согласно данным судебной пресс-службы, 47-летняя уроженка Харькова 25 февраля "записала и выложила на свою страницу в социальную сеть "Facebook**" видеообращение, в котором оскорбительно выражалась в отношении государственной власти, представителя высшей государственной власти Российской Федерации". В ходе судебного заседания женщина признала вину, объяснив, что опубликовала запись, будучи "в эмоциональном возбуждении в связи с происходящими событиями".

Какие именно события сподвигли женщину к созданию видеозаписи, пресс-служба умолчала. Суд оштрафовал ее по статье о "явном неуважении к власти" (ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ).

Ссылаясь на картотеку суда, "Медиазона"* пишет, что подсудимой оказалась Наталья Куликова, депутатка от "Единой России" собрания поселка Прямицыно. Как уточняют журналисты, полное имя, возраст и место рождения оштрафованной жительницы поселка совпали с опубликованными на сайте кандидатов от "ЕР". Согласно данным ГАС "Выборы", в 2021 году Куликова победила в голосовании по своему округу.

*Минюст внес "Медиазону" в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

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