До конца будущей зимы должен завершиться монтаж эскалаторного тоннеля на "Путиловской"

Зимой 2023 года "Метрострой Северной cтолицы" намерен закончить работы по монтажу эскалаторного тоннеля в рамках строительства станции "Путиловская" в Кировском районе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании-монополиста.

В настоящее время специалисты собирают чугунные кольца эскалаторного наклона, которых будет свыше 130. Каждое кольцо имеет диаметр 10 метров и массу 20 тонн. В город 24 мая прибыли тюбинги, необходимые для сборки колец: монтаж одного кольца требует двадцати тюбингов.

Напомним, что сроки "Путиловской", которая станет пересадочной станцией на станцию "Кировский завод", ранее сдвигались. По последним прикидкам чиновников, ее должны открыть в 2024 году. В конце апреля стало известно, что до 2024 года в городе не сдадут ни одной новой станции.