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Новости 16:14

До конца будущей зимы должен завершиться монтаж эскалаторного тоннеля на "Путиловской"

фото ЗакС политика До конца будущей зимы должен завершиться монтаж эскалаторного тоннеля на "Путиловской"

Зимой 2023 года "Метрострой Северной cтолицы" намерен закончить работы по монтажу эскалаторного тоннеля в рамках строительства станции "Путиловская" в Кировском районе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании-монополиста.

В настоящее время специалисты собирают чугунные кольца эскалаторного наклона, которых будет свыше 130. Каждое кольцо имеет диаметр 10 метров и массу 20 тонн. В город 24 мая прибыли тюбинги, необходимые для сборки колец: монтаж одного кольца требует двадцати тюбингов.

Напомним, что сроки "Путиловской", которая станет пересадочной станцией на станцию "Кировский завод", ранее сдвигались. По последним прикидкам чиновников, ее должны открыть в 2024 году. В конце апреля стало известно, что до 2024 года в городе не сдадут ни одной новой станции.


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