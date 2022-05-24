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Новости 16:56

Один из въездов в Кудрово построен в нарушение Генплана

фото ЗакС политика Один из въездов в Кудрово построен в нарушение Генплана

Проезд, соединяющий Кудрово с улицей Подвойского и открывшийся для автомобилистов минувшей зимой, не был согласован с чиновниками, пишет строительное издание "Канонер". 

"Градостроительная документация на указанный объект отсутствует, запросов в КГА на выдачу исходной информации для размещения указанного проезда не поступало", - рассказал вице-губернатор Анатолий Повелий.

Построенную дорогу, не входящую в Генплан, чиновники обнаружили уже тогда, когда она была практически готова. Заказчика и исполнителя ввиду отсутствия информационного щита найти не удалось. В результате чиновники решили включить новый отрезок полотна в состав улицы Лопатина, не пытаясь никого привлекать к ответственности. Трудности с поиском исполнителя и заказчика возникли и у областных чиновников.

По словам главы Заневского городского поселения Алексея Гердия, открытие движения по новому участку автодороги принималось "с участием руководства Октябрьской железной дороги".

Отметим, что въезд в Кудрово в продолжение улицы Подвойского стал третьей по счету дорогой, соединяющей два города: до него автомобилисты пользовались проездом, соединяющим Кудрово с улицей Дыбенко, а также Кудровским проездом, отходящим от проспекта Большевиков.


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