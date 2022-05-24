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Новости 17:25

Глава Мурманской области Чибис стал "Литературным губернатором России"

фото ЗакС политика Глава Мурманской области Чибис стал "Литературным губернатором России"

Губернатор Андрей Чибис удостоился от членов Союза писателей звания "Литературный губернатор России", которое присуждают с 2018 года. Специальный почетный знак получила за него заместитель, пишет ТАСС со ссылкой на главу регионального отделения Союза писателей Илью Виноградова.

"Это почетное звание присуждается руководителям субъектов РФ, в которых проводятся самые крупные литературные проекты", - рассказал он.

В числе начинаний, поддержанных Чибисом и высоко оцененных писателями, Виноградов назвал арктическую премию имени Виталия Маслова, победитель которой в этом году выиграл поездку на Северный полюс, а также литературный фестиваль "Капитан Грэй". 

Среди руководителей регионов Северо-Запада званием "Литературного губернатора России" ранее награждали главу Карелии.

фото: Андрей Чибис / ВКонтакте


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