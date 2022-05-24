Глава Мурманской области Чибис стал "Литературным губернатором России"

Губернатор Андрей Чибис удостоился от членов Союза писателей звания "Литературный губернатор России", которое присуждают с 2018 года. Специальный почетный знак получила за него заместитель, пишет ТАСС со ссылкой на главу регионального отделения Союза писателей Илью Виноградова.

"Это почетное звание присуждается руководителям субъектов РФ, в которых проводятся самые крупные литературные проекты", - рассказал он.

В числе начинаний, поддержанных Чибисом и высоко оцененных писателями, Виноградов назвал арктическую премию имени Виталия Маслова, победитель которой в этом году выиграл поездку на Северный полюс, а также литературный фестиваль "Капитан Грэй".

Среди руководителей регионов Северо-Запада званием "Литературного губернатора России" ранее награждали главу Карелии.

фото: Андрей Чибис / ВКонтакте