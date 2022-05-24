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Новости 17:55

Госдума одобрила запрет на пользование услугами суррогатных матерей для иностранцев

фото ЗакС политика Госдума одобрила запрет на пользование услугами суррогатных матерей для иностранцев

Депутаты Государственной думы в первом чтении одобрили законопроект, устанавливающий запрет на пользование услугами суррогатных матерей на территории России для иностранцев и лиц без гражданства. Разработка поправок в законодательство, среди авторов которых числятся Петр Толстой и Василий Пискарев, началась по воле спикера Вячеслава Володина, отмечается на сайте Госдумы.

"Мы фактически поддерживаем тех россиян — потенциальных родителей, которые хотели бы, но не могут иметь детей по медицинским показаниям, и защищаем права детей, рожденных суррогатными матерями, но при этом исключаем условия для продажи детей за рубеж", - высказался об инициативе Пискарев.

Новая норма в случае ее узаконивания не коснется официально заключенных браков между россиянами и иностранцами или россиянами и лицами без гражданства. Кроме того, новыми поправками в действующее законодательство прописано, что суррогатной матерью на территории России может стать только женщина с гражданством РФ.


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