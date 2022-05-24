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Новости 18:31

Особняк Бутурлиной разрешили покрыть лесами

фото ЗакС политика Особняк Бутурлиной разрешили покрыть лесами

Государственная административно-техническая инспекция Петербурга согласовала работы по капитальному ремонту в особняке Бутурлиной на улице Чайковского, о чем сообщается на сайте Смольного. По адресу улица Чайковского, 10а установят строительные леса и будут складировать стройматериалы. На приведение в порядок дома, включенного в реестр культурно-исторических памятников регионального значения КГИОП, у подрядчика (АО "Ремфасад") будет ровно два года.

Особняк статс-дамы Елизаветы Бутурлиной, относящийся к архитектурному стилю необарокко, был построен в конце 1850-х годов. В 1860-х годах в нем снимала комнату математик Софья Ковалевская. До сих пор здание выполняет жилую функцию. ГАТИ отмечает, что особняк своим обликом повторяет фасады Зимнего дворца.


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