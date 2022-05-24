Смольный намерен по максимуму легализовать труд мигрантов из Таджикистана

Глава комитета по труду и занятости Дмитрий Чернейко насчитал почти 70 тысяч трудовых мигрантов из Таджикистана, легально работающих на сегодняшний день в Петербурге. Эту цифру, как сообщает ТАСС, он озвучил в ходе рабочего визита в Душанбе. На встрече официальные лица с двух сторон сошлись в стремлении легализовать остальных таджикских гостей, работающих в Петербурге неофициально.

"Мы строим единый рынок труда, задача тяжелая, но мы построим его, чтобы наши граждане могли работать здесь, а ваши — у нас", - произнес Чернейко.

В ходе встречи с коллегами из Средней Азии, по словам чиновника, удалось договориться о новых механизмах, облегчающих денежные переводы из одной страны в другую. Проблема актуализировалась в связи с нестабильностью в банковском секторе на фоне международных санкций.