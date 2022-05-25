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Корабельников отметил стабильность городской экономики: скачков цен нет, запасы продуктов есть

фото ЗакС политика Корабельников отметил стабильность городской экономики: скачков цен нет, запасы продуктов есть

Петербургский вице-губернатор Алексей Корабельников провёл заседание координационной группы, которая обсудила состояние городской логистики и сферы транспорта, информирует пресс-служба Смольного.

Согласно заявлению Корабельникова, экономические показатели в городе остаются стабильными: безработица не увеличивается, скачков цен на продукцию нет, а её запасы находятся на должном уровне.

Бизнес обращается к программам льготного кредитования, отметили в комитете по промышленной политике. К займам обратились свыше 300 компаний, которым было предоставлено 1,4 млрд рублей.

Кроме того, Фонд развития промышленности РФ одобрил 10 заявок на сумму 5,9 млрд рублей, с которыми к нему обратились предприятия из Северной столицы.

Координационная группа обсудила также меры поддержки грузовых портов и стивидорных компаний. В Смольном констатировали: из-за санкций грузооборот Большого порта Петербурга упал вдвое. Помощь предприятию видится петербургским чиновникам следующей: они намерены обратиться в правительство РФ с просьбой снизить арендную ставку причальной стенки для городских портов, поскольку собственниками причалов являются федеральные министерства.

В Смольном обсудили также меры, которые следует принять для поддержки транспортной сферы.

"Среди них – компенсация части увеличенной процентной ставки по лизинговым платежам по контрактам на поставку подвижного состава, пересмотр тарифов по Федеральному закону о страховании гражданской ответственности перевозчика, отказ от акционирования автотранспортных предприятий Санкт-Петербурга и другие", - отчитались в аппарате Корабельникова.


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