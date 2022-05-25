ЗакС окончательно лишил муниципалов права устанавливать мусорные контейнеры

Заксобрание Петербурга 25 мая приняло в окончательном, третьем чтении инициативу, согласно которой муниципалы больше не будут отвечать за размещение контейнерных площадок. Документ внес губернатор Александр Беглов.

Полномочия по установке мусорных контейнеров переданы исполнительной власти. Городские ведомства должны будут вести реестр всех контейнерных площадок, создавать и содержать их.

Закон вступит в силу с начала 2023 года. Предварительно его должен подписать губернатор Беглов.

Сергей Еремеев