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Новости 11:32

В Петербурге за 1,23 млрд рублей приватизировали подшипниковый завод

фото ЗакС политика В Петербурге за 1,23 млрд рублей приватизировали подшипниковый завод

На петербургских торгах состоялась сделка по приватизации завода АО "Звезда-Редуктор", находящегося на левом берегу Невы, о чем сообщается на сайте Российского аукционного дома (РАД). Компания ООО "СПТ-Логистик" за 1,23 млрд рублей смогла выкупить федеральный пакет акций предприятия (93,65%). Завод с 90-летней историей специализируется на производстве подшипников, зубчатых колес и деталей приводов.

"Продажа такого уникального отраслевого предприятия, как "Звезда-Редуктор", профильному инвестору – это знаковое событие для рынка, которое свидетельствует о высоком интересе бизнеса к развитию отечественного производства", - считает руководитель департамента по приватизации РАД Григорий Начинкин.

Как указывает, ссылаясь на данные СПАРК, издание "Фонтанка", оставшиеся 6,35% акций принадлежат ПАО "Звезда", которым, в свою очередь, владеет уральский холдинг "Синара".


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