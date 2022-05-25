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Новости 11:39

Глухонемого беженца из Мариуполя оштрафовали за дискредитацию армии из-за картинки в Viber

фото ЗакС политика Глухонемого беженца из Мариуполя оштрафовали за дискредитацию армии из-за картинки в Viber

Суд в Тамбове решил оштрафовать на 30 тысяч рублей глухонемого беженца из Мариуполя Александра Шмалюха по административной статье о дискредитации российской армии (ст. 20.3.3 КоАП), информирует "7х7".

Протокол в отношении украинца составили из-за художественной картинки пацифистского содержания, которую он скинул в общий чат для беженцев.

Во время судебного заседания Шмалюх общался с присутствующими с помощью сурдопереводчика. Свою вину в правонарушении признал, заявив, что выложил картинку, не подумав о возможных последствиях.


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