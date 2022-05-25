ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:57

Первый законопроект депутата Макаровой получил одобрение ЗакСа

фото ЗакС политика Первый законопроект депутата Макаровой получил одобрение ЗакСа

Дочь бывшего спикера Законодательного собрания Петербурга Вячеслава Макарова Марина впервые выступила соавтором законопроекта. Предложенную ею инициативу ЗакС принял за основу 25 мая.

Документ вносит поправки в городской закон о квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов. По закону предприятие со штатом более 100 сотрудников должно квотировать 2,5% мест для людей с ограниченными возможностями.

Инициативой уточняется, что филиалы и представительства компаний не учитываются при исчислении количества сотрудников. Для действующих в Петербурге филиалов и представительств также будет действовать квота в 2,5%.

По словам соавтора законопроекта Александра Ржаненкова, в Петербурге из 520 тысяч инвалидов более 120 тысяч имеют право работать. При этом трудоустроены из них только 45 тысяч человек.

- Подавляющее большинство из них - очень квалифицированные, очень ответственные [сотрудники]. За них держится работодатель, - отметил депутат.

Вместе с Макаровой и Ржаненковым над инициативой работал их однопартиец по "Единой России" Денис Четырбок.

Сергей Еремеев


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Рейтинг персон в этом материале

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.







Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама