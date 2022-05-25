Первый законопроект депутата Макаровой получил одобрение ЗакСа

Дочь бывшего спикера Законодательного собрания Петербурга Вячеслава Макарова Марина впервые выступила соавтором законопроекта. Предложенную ею инициативу ЗакС принял за основу 25 мая.

Документ вносит поправки в городской закон о квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов. По закону предприятие со штатом более 100 сотрудников должно квотировать 2,5% мест для людей с ограниченными возможностями.

Инициативой уточняется, что филиалы и представительства компаний не учитываются при исчислении количества сотрудников. Для действующих в Петербурге филиалов и представительств также будет действовать квота в 2,5%.

По словам соавтора законопроекта Александра Ржаненкова, в Петербурге из 520 тысяч инвалидов более 120 тысяч имеют право работать. При этом трудоустроены из них только 45 тысяч человек.

- Подавляющее большинство из них - очень квалифицированные, очень ответственные [сотрудники]. За них держится работодатель, - отметил депутат.

Вместе с Макаровой и Ржаненковым над инициативой работал их однопартиец по "Единой России" Денис Четырбок.

Сергей Еремеев