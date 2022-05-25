"Всё благосостояние страны построено за счет сотрудничества с РФ": Дрозденко о вступлении Финляндии в НАТО

Руководитель Ленинградской области Александр Дрозденко отозвался о намерении Финляндии и Швеции в кратчайшие сроки присоединиться к НАТО: соображениями на данную тему политик поделился в беседе с Daily Storm.

Губернатор уверен, что от вступления в Североатлантический альянс в первую очередь пострадает именно финская экономика ввиду её тесной связи с российской. Власти скандинавского государства, полагает управленец, вступая в НАТО, поступают на эмоциях, а не руководствуясь разумом.

"Я с удивлением сейчас оцениваю позицию Финляндии, потому что на самом деле всё благосостояние Финляндии, которое построено за последние десятилетия, неважно, был Советский Союз или Россия, было построено за счет ресурсов России", — объявил Дрозденко.

Отказ от российских ресурсов сильно скажется на бюджете Финляндии, продолжил Дрозденко. Он отметил, что "всё, что давало доход" стране, а это — бумажная, нефтеперерабатывающая, лесная, мебельная промышленность, туризм и прочее — все эти сферы "были сориентированы на Россию".

Последствия от принятого решения финны, по оценкам Дрозденко, почувствуют через год.