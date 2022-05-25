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Новости 13:34

Госдума приняла поправки, отменяющие возрастной предел для военнослужащих-контрактников

фото ЗакС политика Госдума приняла поправки, отменяющие возрастной предел для военнослужащих-контрактников

Депутаты Государственной думы 25 мая сразу в трех чтениях приняли поправки в законодательство, согласно которым отменяется верхний возрастной порог для трудоспособных россиян, заключающих первый контракт о прохождении военной службы.

Авторы инициативы (единороссы Андрей Картаполов и Андрей Красов) в пояснительной записке указали, что Вооруженные силы с их высокоточной техникой нуждаются в высокопрофессиональных специалистах, которые зачастую находятся в возрасте 40-45 лет.

В предыдущей версии закона "О воинской обязанности и военной службе" первый контракт о прохождении службы в армии могли заключать россияне в возрасте от 18 до 40 лет и иностранцы в возрасте от 18 до 30 лет.


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