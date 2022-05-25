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Новости 13:35

Смольному окончательно передали возможность определять меры соцподдержки участников "спецоперации" на Украине

фото ЗакС политика Смольному окончательно передали возможность определять меры соцподдержки участников "спецоперации" на Украине

Законодательное собрание Петербурга 25 мая на двух внеочередных заседаниях приняло во втором и третьем чтениях законопроект об оказании помощи военнослужащим и нацгвардейцам, пострадавшим во время "спецоперации" на Украине, а также родственникам погибших бойцов. Согласно инициативе, устанавливать такие меры поддержки Смольный сможет без предварительного согласования в парламенте.

Депутаты от "Яблока" Борис Вишневский и Александр Шишлов предложили поправку ко второму чтению. Согласно их документу, размер и порядок денежных выплат раненым и семьям погибших должны определяться законом, который должен быть принят до конца 2022 года. До принятия право устанавливать меры соцподдержки будет оставаться за Смольным, предложили "яблочники".

За их поправку проголосовали только 10 из 50 депутатов. Трое воздержались, еще трое высказались против. Остальные не стали голосовать вообще, сорвав принятие предложения.

Напомним, ранее губернатор Александр Беглов распорядился о региональных выплатах жителям Петербурга, отправившимся участвовать в "специальной военной операции" и получившим ранения. В зависимости от степени инвалидности они будут получать единовременно от 500 тысяч до 1 млн рублей.

Сергей Еремеев


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