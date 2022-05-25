Минцифры осудило возможные увольнения IT-специалистов с украинским гражданством

Сведения о принудительных массовых увольнениях из IT-компаний украинских сотрудников привлекли внимание Минцифры. Пресс-служба ведомства через его официальный Telegram-канал заявила о недопустимости подобного рода административных решений на фоне военной спецоперации на Украине. В случае, если информация, которую, в частности, обнародовал РБК, подтвердится, ведомство пригрозило компаниям лишением аккредитации.

"Таким образом, эти компании не смогут получить льготы", - говорится в сообщении.

Ранее профильное министерство в связи с появлявшимися сведениями об увольнениях по национальному признаку опровергало их, утверждая, что такой дискриминационной практики в России не существует.